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Мошенники подставили Билана и Гагарину

Певица Полина Гагарина Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Полина Гагарина

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Российские исполнители Дима Билан и Полина Гагарина стали жертвами мошенников. Оказалось, что пока те были в отпуске, в Москве неизвестные приглашали их поклонников сняться в клипе на новую совместную песню.

И всё бы ничего, ведь ушлые дельцы даже гонорар в 5 тыс. рублей предлагали. Вот только перед этим они просили заплатить 1,2 тыс. рублей за «агентские услуги».

Билан и Гагарина призвали фанатов быть бдительными и не доверять информации, которая распространяется на неофициальных интернет-ресурсах.

«Дорогие друзья, пока я тут отдыхаю, мошенники не спят. На песню BilanPholiya, клип сниматься не будет. <…> Ни в коем случае никому не отправляйте никаких денег!» — цитирует предупреждение Полины Гагариной StarHit.

Издание отмечает, что такая мошенническая схема не нова. Часто недобросовестные люди устраивают псевдокастинги, мастер-классы, концертные туры и даже съёмки несуществующих фильмов, наживаясь на доверчивых людях. Однако на самом деле крупные компании всегда перед началом работы проводят кастинг или собеседование, тем более с непрофессиональными актёрами

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин включил Полину Гагарину в Совет по культуре. Дима Билан, в свою очередь, удивил поклонников мнением о мате. Артист назвал его «соединительной вещью» для людей из разных социальных слоёв.


#МОШЕННИКИ #деньги #мошенничество #димабилан #полинагагарина
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