Японский учёный опроверг приписываемые ему слова о создании COVID-19 в КНР

https://static.news.ru/photo/15bf1572-8aaa-11ea-9b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Лауреат Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине профессор Тасуку Хондзё из японского Университета Киото сообщил, что приписываемые ему слова о создании коронавируса в Китае являются фальшивыми.

После боли, экономических потерь и беспрецедентных глобальных страданий, вызванных пандемией COVID-19, я был крайне огорчён тем, что моё имя и имя Университета Киото были использованы для распространения фальшивых обвинений и дезинформации, — привели слова учёного в ТАСС.

Он добавил, что его также расстраивает то, что люди тратят энергию на ложные заявления вместо того, чтобы бороться «с этим злом».

Сейчас, когда вся наша энергия необходима для борьбы с этим злом и для предотвращения дальнейшего расползания беды, распространение необоснованных утверждений о происхождении заболевания опасно сбивает с толку, — процитировали Тасуку Хондзё в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что французский вирусолог, Нобелевский лауреат 2008 года Люк Монтанье сообщил о лабораторном происхождении коронавируса. По его данным, в этот возбудитель пытались добавить частицы ВИЧ.