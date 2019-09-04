Руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал News.ru, почему прошедшее лето во многих регионах России было холодным, и объяснил, какую роль в этом играют лесные пожары на Дальнем Востоке.

— Лето 2019 года во многих городах мира побило температурные рекорды. В Киеве оно стало одним из самых жарких за 140 лет. В Москве весь июль и половину августа наблюдалась осенняя погода. Почему такое происходит?

— Это явление называется «раскачка». Она будет усиливаться. Средняя температура на Земле вырастет на 1--3 градуса, но будет наблюдаться серьёзный разброс температур в разных уголках Земли. В одних местах будет очень холодно, в других — чрезвычайно тепло. Также прогнозируются «перекосы» по числу осадков. Засуха будет чередоваться с ливнями.

— В Центральной России в последние годы лето начинается достаточно рано, а зима оказывается аномально тёплой. Можно ли считать это тенденцией?

— Да, она будет сохраняться в последующие годы. Тёплый период будет длиться дольше, холодный — сокращаться. Мы прогнозируем и в последующие годы более ранее наступление весны и более поздний приход зимы.

— Но ведь это хорошо?

Александр Авилов/АГН «Москва»

— Смотря про какой уголок Земли идёт речь. Если человек живёт в северных районах, то это замечательно. Если в тропиках или субтропиках - то это аномальная жара, которая может убить множество людей. Ведь процесс идёт в обе стороны. Происходит перемещение воздушных масс — вторжение жаркого воздуха на территории с более холодным климатом. И приход воздушных масс из Арктики в Европу.

— В чём причина таких погодных аномалий?

— Это смесь естественных и антропогенных процессов, где роль последних растёт из года в год. Из-за действий людей происходит усиление так называемого парникового эффекта на 3--5%. Парниковые газы — оксид углерода, метан и другие — существуют в природе миллионы лет. Они сохраняют на планете тепло. Без них средняя температура на планете была бы минус 19 градусов (сейчас плюс 14). Газы создают эффект парниковой плёнки. Человек своей хозяйственной деятельностью его усиливает.

— Какие вредные выбросы в атмосферу больше всех влияют на парниковый эффект?

— В первую очередь на это влияет сжигание ископаемого топлива, например, каменного угля. А также велика роль лесных пожаров. Отрицательное влияние на атмосферу продолжается ещё долго после тушения огня. Сгоревшие остатки древесины, хозяйственных построек разлагаются десятилетиями и выделяют оксид углерода. Россия за год выделяет в атмосферу 2,1 млрд этого вещества, из них 300 млн исходят из источников лесных пожаров.