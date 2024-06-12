«Врата ада» в Сибири растут с ошеломляющей скоростью Atlas Obscura: Батагайский кратер в Якутии ежегодно растет на миллион кубометров

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Батагайский кратер в Якутии, также известный как «сибирские врата ада», каждый год увеличивается на миллион кубических метров, заявили ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова, чье исследование опубликовано в журнале Atlas Obscura. Для измерения темпов роста разлома они использовали спутниковые изображения, дистанционное зондирование и лабораторные образцы, собранные на местности.

Ученым уже давно известно, что кратер вечной мерзлоты постоянно тает и растет, но расширение происходит даже быстрее, чем они предполагали. В новом исследовании ученые наконец смогли увидеть и измерить ошеломляющее ускоренное расширение кратера, — сказано в статье.

Ученые ожидают, что кратер расширится до такой степени, что обрушит прилегающую долину. Это может произойти в ближайшие 10–20 лет. При этом, как утверждают исследователи, Батагай на самом деле способен расширяться только до определенной степени, однако они пока не могут определить эти масштабы.

Батагайский кратер начал формироваться в результате вырубки лесов в этом Верхоянском районе Якутии в 1960-х годах. Без охлаждающего воздействия деревьев вечная мерзлота в почве начала таять в теплые месяцы, вызывая обрушение и оседание почвы. По мере таяния разлом выделял в атмосферу метан и углекислый газ, что еще больше усиливало потепление. Местные жители прозвали это место «вратами ада».

Ранее европейские и американские ученые-планетологи обнаружили на самых высоких вулканах Марса иней, а не замерзший углекислый газ. Уточняется, что раньше считалось невозможным образование такого инея, так как на вершинах вулканов относительно высокие температуры.