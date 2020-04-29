Врачи выяснили, сколько коронавирус держится в воздухе

https://static.news.ru/photo/7b5f1af4-8a13-11ea-bc3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuttachai Kongprasert/Keystone Press Agency/Global Look Press

COVID-19 можно подцепить даже при дыхании и разговоре. При этом неясно, насколько вирусные частицы в микрокаплях воздуха жизнеспособны, но специалисты рекомендуют избегать мест скопления людей и плохо вентилируемых помещений. Об этом сообщили китайские учёные из Гонконгского университета науки и технологий и других исследовательских центров.

При этом следы коронавируса удалось обнаружить и в местах, где сотрудники больниц снимали защитные костюмы. Выяснилось, что частицы могли попадать туда во время смены одежды, пишет журнал Nature .

После этого в больницах были введены более строгие системы очистки, количество вирионов в воздухе значительно уменьшилось. Отмечается, что данные из Ухани, которая стала очагом распространения нового коронавируса, схожи с данными медицинского центра при Университете Небраски в США. Там учёным тоже удалось обнаружить коронавирусную РНК в воздухе и на поверхностях. Обнаружена она была в том числе и на подоконниках и под кроватями в больницах. Работа ещё не опубликована, но авторы считают, что всё дело в микрокаплях, которые переносятся потоками воздуха.

При этом ни китайские учёные, ни учёные из США пока не установили, насколько вирус, переносимый таким образом, является жизнеспособным. Сейчас специалисты выясняют этот вопрос. Но микрокапли, которые выделяются при дыхании, могут распространяться на расстоянии вытянутой руки и способны находиться в воздухе около двух часов. Именно это и создаёт потенциальную возможность заразиться, отметил профессор Линдси Марр из Политехнического университета Виргинии.

В воздухе микрокапли будут находиться не менее двух часов. Это подразумевает, что у вируса большой потенциал передачи по воздуху, — сказал он.

Как отметил в свою очередь профессор микробиологии Джошуа Сантарпиа из Университета Небраски, за прошедшую неделю исследователям удалось добиться заметного прогресса.

За последние пару недель мы добились большого прогресса. Я очень надеюсь, что мы сможем сказать что-то более определённое на следующей неделе или около того, — отметил Сантарпиа.

При этом до сих пор учёные думали, что COVID-19 распространяется через крупные капли и прикосновения к заражённым поверхностям. Они отмечают, что ВОЗ до сих пор недооценивала потенциал его передачи просто при дыхании. Однако пока точных данных о жизнеспособности коронавируса в воздухе нет. Из-за этого врачи рекомендуют избегать маленьких замкнутых пространств и скопления людей, а также не забывать проветривать помещения.

Маски также являются спорным вопросом. Дело в том, что сейчас неизвестно, носили ли маски люди, которые посещали места, где был выявлен коронавирус.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минздраве РФ заявили, что распространение COVID-19 в РФ пока не вышло на плато.