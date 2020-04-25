ВОЗ: антитела к коронавирусу не означают наличие иммунитета

https://static.news.ru/photo/c2566f8e-86e9-11ea-806c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала призывы властей некоторых стран о введении «иммунного паспорта». Там заявили, что наличие антител к коронавирусу не подтверждает выработку стойкого иммунитета.

На данный момент нет никаких доказательств, что переболевшие COVID-19 не могут заразиться снова, говорится на сайте организации.

Иммунитет к инфекции развивается в течение 1-2 недель и по данным большинства исследований после болезни у людей появляются антитела к вирусу. Однако неизвестно, появляется ли при этом иммунитет к заболеванию.

Люди, которые полагают, что иммунны к повторному заражению потому, что у них положительный тест на антитела, могут игнорировать руководства в области общественного здравоохранения. Таким образом, использование подобных сертификатов может увеличить риск продолжения распространения вируса, — подчеркнули в ВОЗ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.