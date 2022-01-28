Вирусолог объяснил быструю экспансию «омикрона»

Вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что быстрое распространение штамма COVID-19 «омикрон» объясняется его особенностями. Речь идёт о более быстром размножении и способности преодолевать вакцинную защиту, отметил он в беседе с РИА Новости.

Во-первых, штамм «омикрон» сам по себе отличается более быстрым размножением в организме заражённого человека. Во-вторых, он довольно заметно изменённый в плане антигенов поверхностного белка, и поэтому он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно если люди вакцинировались более полугода назад, — пояснил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета.

Он считает, что есть ещё и третья причина — в целом низкие темпы иммунизации населения.

Люди всё время думают, что их что-то волшебное вывезет, а на самом деле ничего не вывозит кроме вакцины... Все-таки вакцинированные болеют легко, а невакцинированные — основные тяжелобольные пациенты: их более 90 процентов среди тяжелобольных, — подчеркнул Нетёсов.

Ранее стало известно, что пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырёх месяцев, заявил Сергей Нетёсов. По его мнению, коллективный иммунитет в стране пока ещё невысок — меньше 60%. Он добавил, что темпы вакцинации от смертоносной инфекции, которые фиксируются в настоящее время в России, тоже недостаточные.