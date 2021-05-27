Вирусолог: любая вакцина от COVID несёт риски развития тромбоза

https://static.news.ru/photo/30353f42-bee5-11eb-b5da-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа немецких учёных заявила об обнаружении прямой связи между вакциной от коронавируса, разработанной AstraZeneca, и образованием тромбов. Российский вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru призвал относиться к этому выводу с осторожностью.

Специалист отметил, что в исследовании немецких учёных речь идёт об очень редких случаях — побочные эффекты отмечаются у одного пациента из 100 тысяч. Альтштейн напомнил, что тромбоз сам по себе является распространённой патологией. Так, в России его ежегодно выявляют у порядка 250 тысяч человек.

Когда вы даёте человеку вакцину и в течение 21 дня за ним наблюдаете, существует шанс, что у него разовьётся тромбоз совершенно независимо от вакцинации. Другое дело, что они [немецкие учёные] отмечают определённые особенности этого тромбоза. Я не исключаю, что отдельные случаи возможны. Они редкие, они могут не иметь отношения к вакцине, кроме того, это не на 100% доказано, — пояснил вирусолог.

Альтштейн подчеркнул, что при введении любой вакцины возможно образование тромбов в силу специфики самого коронавируса. Для людей, заболевших COVID-19, появление тромбов является характерным сопутствующим эффектом, указал вирусолог. Вакцины используют модифицированные варианты вируса, что в любом случае влечёт риск — хоть и незначительный — развития этого побочного эффекта.

Когда люди заболевают коронавирусом, тромбозы бывают нередко. При вакцинации, если тромбоз связан с вакциной, то это очень редкое явление. В любой сотне больных будет несколько тромбозов, а здесь один на 100 тысяч, — заключил доктор медицинских наук.

Немецкие учёные объяснили появление тромбов после вакцинации особенностями доставки вирусного белка в клетку человека. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в выводах коллег. Он также напомнил, что тромбоз встречается достаточно часто сам по себе, из-за чего выявить его связь именно с вакциной достаточно сложно.