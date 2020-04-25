В Сибири установили, что даже малые дозы радиации повреждают ДНК

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Сибирские учёные опровергли гипотезу, что только большие дозы гамма-излучения приводят к хромосомным нарушениям. Эксперименты на проростках семян лука проводили специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера, Института цитологии и генетики (Новосибирск) и Института биофизики (Красноярск).

Выяснилось, что малые дозы радиации не оказывают негативного влияния, но при увеличении дозы эффекты проявляются скачкообразно, сообщает «Интерфакс».

В ходе экспериментов на источнике гамма-излучения на основе цезия-137 образцы облучались в течение 24 часов. При дозах от 0,02 до 1 грей (единица поглощенной дозы ионизирующего излучения) число повреждений увеличивалось, а при дозе от 1 до 5 грей рост прекращался. Учёные считают, что механизмы влияния облучения на живые организмы необходимо ещё изучать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что превышения радиационного фона на территории России из-за пожара в чернобыльской зоне отчуждения не зафиксировано. Об этом заявил директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов. Он отметил, что радиация полезна, а в условиях коронавируса — это вообще то, что надо. Долгожители живут в горах, потому что там выше уровень гамма-излучения, считает Черемисинов.