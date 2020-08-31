В России разрабатывают вакцину от африканской чумы свиней

https://static.news.ru/photo/cf915e7e-eb99-11ea-935d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты Московской ветеринарной академии в сотрудничестве с коллегами из других институтов занимаются разработкой вакцины от африканской чумы свиней. По словам ректора вуза Сергея Позябина, она может появиться в конце 2021 года.

С этого года академия является одной из баз разработки вакцины против африканской чумы свиней. Мы совместно с другими институтами разрабатываем вакцину. Я думаю, что в конце следующего года мы должны получить вакцину от этого заболевания, — цитирует РИА Новости Позябина.

В ходе онлайн-встречи с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым ректор также сообщил, что эта работа ведётся в рамках комплексной программы научно-технологических исследований Минобрнауки.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что вирус африканской чумы свиней (АЧС) в 2018 году был зафиксирован в 18 регионах России. Самый большой удар заболевание нанесло по Калининградской области, где была уничтожена треть всего поголовья свиней.

АЧС — особо опасное вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека вирус опасности не представляет.