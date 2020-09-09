В Индии нашли останки неизвестного науке древнего примата

Сотрудники Университета штата Аризона обнаружили в Индии новый вид предков современных гиббонов.
Раскопки проводились в 2015 году. Тогда палеонтологи нашли зуб животного ранее неизвестного вида и рода. После изучения находки они получили много важных сведений о новом примате, который был назван Kapi ramnagarensis в честь города Рамнагар, рядом с которым проводились работы.
На доскональное изучение и описание зуба учёным потребовалось пять лет. Большую часть времени заняло определение точного места нового вида в генеалогическом древе обезьян. Исследователи сфотографировали окаменелость и провели компьютерную томографию, а также сравнили его с образцами зубов живых и вымерших приматов, чтобы установить сходства и различия в их анатомии.
В результате обнаружились доказательства того, что обладатель зуба является прямым родственником гиббонов. Возраст находки составляет 13 млн лет, из чего учёные сделали вывод, что новый вид — самый древний предок этих обезьян, так как до сих пор самые древние представители этого семейства датировались семью миллионами лет назад,
Ранее NEWS.ru писал, что геологическая экспедиция в Перу нашла гигантское окаменелое дерево возрастом около 10 млн лет. Обычно учёные встречают небольшие фрагменты окаменелостей, однако в этот раз они обнаружили полноценный окаменевший ствол дерева с корневой системой.
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