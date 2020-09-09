В Индии нашли останки неизвестного науке древнего примата

https://static.news.ru/photo/02e98902-f290-11ea-834d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Сотрудники Университета штата Аризона обнаружили в Индии новый вид предков современных гиббонов.

Раскопки проводились в 2015 году. Тогда палеонтологи нашли зуб животного ранее неизвестного вида и рода. После изучения находки они получили много важных сведений о новом примате, который был назван Kapi ramnagarensis в честь города Рамнагар, рядом с которым проводились работы.

На доскональное изучение и описание зуба учёным потребовалось пять лет. Большую часть времени заняло определение точного места нового вида в генеалогическом древе обезьян. Исследователи сфотографировали окаменелость и провели компьютерную томографию, а также сравнили его с образцами зубов живых и вымерших приматов, чтобы установить сходства и различия в их анатомии.

В результате обнаружились доказательства того, что обладатель зуба является прямым родственником гиббонов. Возраст находки составляет 13 млн лет, из чего учёные сделали вывод, что новый вид — самый древний предок этих обезьян, так как до сих пор самые древние представители этого семейства датировались семью миллионами лет назад, передаёт Proceedings of the Royal Society B.

Ранее NEWS.ru писал, что геологическая экспедиция в Перу нашла гигантское окаменелое дерево возрастом около 10 млн лет. Обычно учёные встречают небольшие фрагменты окаменелостей, однако в этот раз они обнаружили полноценный окаменевший ствол дерева с корневой системой.