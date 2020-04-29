Ушёл из жизни основатель медицинской приматологии Борис Лапин

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Научный руководитель российского научно-исследовательского Института медицинской приматологии, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Борис Лапин скончался в Сочи.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора НИИ экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ) Зураба Миквабию. По его словам, Лапин умер в возрасте 98 лет, и до последнего дня оказывал помощь в работе своим абхазским коллегам.

Борис Аркадьевич Лапин - это родной человек, который проработал в нашем институте с 1952 по 1992 год, — заявил Миквабия.

Кроме того, он выразил сожаление, что из-за пандемии коронавируса учёные из Абхазии не смогут присутствовать на прощании с коллегой в Сочи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Великобритании скончался один из основоположников теории хаоса Роберт Мэй. Ему было 84 года. Австралийский учёный был профессором Оксфордского, Принстонского и Сиднейского университетов. Он также работал в Имперском колледже Лондона, с 2001 по 2017 год был членом британской Палаты лордов и президентом Лондонского королевского общества.