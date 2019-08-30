https://static.news.ru/photo/e5d2dc2c-cca9-11e9-97c0-fa163e074e61_660.jpg Иммануил Валлерстайн Фото: Вячеслав Юрасов/ТАСС

Известный американский социолог и неомарксист Иммануил Валлерстайн умер на 89-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом сообщил его российский переводчик Николай Проценко.

Переводчик получил письмо от дочери учёного. В качестве причины называется костная инфекция, вызванная другими заболеваниями, пишет « ФедералПресс ».

Нет слов выразить утрату, которую мы чувствуем, но мы благодарны, что он, наконец освободился от боли и дискомфорта и знаем, что его память, любовь к жизни и масштабные работы будут жить всегда, — сообщила Кэти Валлерстайн.

По словам Проценко, Иммануил Валлерстайн был «живым классиком исторической социологии, без которого невозможно понимание современного капитализма».

Валлерстайн работал до последнего, и пятый том его главной книги «Мир-система Модерна», возможно, мы ещё прочтём посмертно, — резюмировал Проценко.

Иммануил Валлерстайн Родился в 1930 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Австро-Венгрии. Учился в Колумбийском университете, занимаясь социологией и африканистикой.

В 1959-1971 годы преподавал на факультете социологии Колумбийского университета, был самым молодым профессором. В начале 1960-х годов стал советником в администрации Кеннеди. В 1971-1976 годы — профессор социологии в Университете МакГилл в Канаде. В 1976-1999 годы — почётный профессор социологии в Университете Бинхэмтона в Нью-Йорке. С 2000 года был ведущим исследователем в Йельском университете.

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