Учёный оценил влияние сетей 5G на распространение коронавируса

https://static.news.ru/photo/37770bea-87a1-11ea-b0ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf Kunstmann/http://imagebroker.com/Global Look Press

Российский учёный прокомментировал информацию, что сети 5G способствуют распространению COVID-19. Глава лаборатории беспроводных сетей Института проблем передачи информации РАН Евгений Хоров призвал не доверять слухам и рассуждать логически.

В настоящий момент отсутствуют какие-то убедительные доказательства того, что излучение от электронного оборудования беспроводной связи — сотовых сетей, сетей Wi-Fi — причиняет какой-то вред человеку, — отметил он в беседе с ТАСС, назвав представления о связи вышек и пандемии коронавируса «глупостью».

Ранее в Великобритании зафиксировали акты вандализма на сотовых вышках местных операторов связи. Среди граждан распространилась теория о связи сетей 5G и распространения коронавирусной инфекции.

Надо таких людей, мне кажется, просто попросить подумать, — подытожил учёный.

Ранее NEWS.ru писал, что фейк о распространении COVID-19 через сети 5G поддержала телеведущая Виктория Боня, у которой в соцсетях миллионы подписчиков. По её мнению, болезни и смерти людей связаны с воздействием радиоволн, а паника вокруг коронавируса создана для проведения всеобщего чипирования.