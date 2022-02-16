Учёный назвал шесть скрытых симптомов «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» способен оседать в человеческом кишечнике, а не в носу, как считалось ранее. Об этом заявил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study, пишет издание The Sun.

По словам учёного, инфицированные люди могут испытывать исключительно желудочно-кишечные симптомы, в числе которых тошнота, рвота, боль в животе, вздутие, изжога и диарея.

При обнаружении таких симптомов рекомендуется незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать ПЦР-тест.

Штамм В.1.1.529, или «омикрон» был выявлен в ноябре 2021 года в Ботсване и ЮАР. Специалисты утверждают, что им могут заражаться ранее переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявлен более чем в 140 странах мира, включая Россию. Он распространяется активнее предыдущего штамма «дельта» и стал доминирующим.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в России пятую неделю продолжается подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, тем не менее вторую неделю фиксируется замедление темпов роста. По её словам, наибольшее число новых случаев заболевания сейчас приходится на восточные регионы страны.