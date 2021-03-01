Учёные выяснили, у кого не бывает онкологии

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Согласно научным исследованиям, до 25% людей умирают от того или иного онкологического заболевания. Подобная статистика характерна и для животных, за исключением слонов, голых землекопов и слепышей, которые очень редко страдают онкологией. Учёные выяснили, что защищает их от этой болезни.

В 2015 году профессор генетики Чикагского университета Винсент Линч обнаружил у слона не одну, не две, как у человека, а целых 20 копий противоракового гена TP53. Кроме того, оказалось, что белок, вырабатываемый генами слона, ещё и более качественный, чем человеческий. Американские и израильские учёные уже приступили к разработке препарата на основе этих слоновьих генов, который будет не только лечить рак, но и предотвращать его развитие.

Невероятное долголетие, отсутствие признаков старения и неподвластность онкологии сделали голого землекопа идеальным объектом изучения для учёных всего мира. Так, исследователи из Кембриджского университета взяли 79 образцов тканей из разных органов землекопа, инфицировали их вирусами с генами, связанными с развитием рака у мышей и крыс, и ввели эти клетки мышам. В результате у мышей развились злокачественные опухоли, а у голых землекопов нет. Учёные сейчас исследуют иммунную систему грызунов, которая вовремя идентифицирует и уничтожает «неправильные» клетки.

Дальние родственники голых землекопов, слепыши, тоже практически не болеют раком. Как установили американские учёные из Университета Рочестера, всё дело в специальном белке IFN-бета. При трансформации обычных клеток в раковые он включает в них программу самоуничтожения, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, онколог Михаил Мяснянкин назвал три неочевидных признака рака ротовой полости. Медик подчеркнул, что если удаётся диагностировать рак на ранней стадии, то он весьма успешно лечится и не становится «смертельным приговором». Если человек отмечает онемение в области верхней или нижней губы, покалывание в области нёба, а также появление определённых болевых ощущений, то в первую очередь нужно обратиться к специалисту, считает врач. Нельзя также игнорировать язвочки в ротовой полости — на нёбе, языке, щеках и так далее. Помимо этого, стоит обращать внимание на изменение окраски слизистой и на налёт. По словам Мяснянкина, любые изменения в ротовой полости сигнализируют о сбое в работе организма. Это совсем не редкое явление.