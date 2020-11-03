Учёные выяснили оптимальное время для тестирования на коронавирус

https://static.news.ru/photo/d3c5ebea-1d62-11eb-ad45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Минимальная вероятность получить ложный отрицательный результат теста на коронавирус наступает на восьмой день после заражения или на третий после появления первых симптомов. То есть это оптимальное время для тестирования, чтобы свести к минимуму ложные результаты.

Исследование по этому вопросу провели учёные из Школы общественного здравоохранения имени Хопкинса (США), которые изучили более тысячи проведённых тестов. Исследования специалистов подтвердили и российские учёные, которые пришли к выводу, что в первые дни после заболевания концентрация патогена ещё мала для того, чтобы его определил тест, пишут «Известия».

Также снижается вероятность обнаружить вирус и через неделю-две, когда заболевание идёт на спад, а иммунитет начинает справляться с болезнью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество проводимых тестов на COVID-19 в Москве растёт. Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин, число тестирований увеличилось до 100 тысяч в сутки.