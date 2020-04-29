Учёные выяснили, что обладатели бурого жира сжигают больше калорий

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У человека бурая жировая ткань, отвечающая за теплообмен, хорошо развита только у новорожденных, у взрослых она постепенно замещается белым жиром, главная функция которого — запас энергии. Однако недавние исследования показали, что физические упражнения способствуют превращению белого жира в бурый, таким образом, препятствуя ожирению. Кроме того, учёные выяснили, что кратковременное воздействие холодом помогает людям с хорошо развитой бурой жировой тканью сжигать на 15% больше калорий.

Мы обнаружили, что люди с активным бурым жиром сжигали на 20 килокалорий больше, чем люди без него, — цитирует Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism автора исследования, доктора медицинских наук из Венского медуниверситета Флориана В. Кифера.

Исследователи с помощью ПЭТ-сканирования разделили участвующих в эксперименте людей на две группы — с активным бурым жиром и без него. Они проанализировали функцию бурого жира и расход энергии у этих людей до и после кратковременного воздействия холодом. Выяснилось, что обладатели активного бурого жира сжигали значительно больше калорий и имели более здоровый профиль жирных кислот в крови. Теперь учёные намерены выяснить, может ли бурый жир защитить человека от развития метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как писал NEWS.ru, учёные из Университета Вашингтона предположили, что на распространённость ожирения в современном западном мире может влиять малоподвижный образ жизни беременных женщин. Такой вывод они сделали, поставив эксперимент на мышах. Учёные разделили испытуемых беременных самок на две группы. Одну из них ежедневно заставляли по часу бегать на тренажёре. Другая вела малоподвижный образ жизни. В итоге тренировавшиеся мыши набрали меньше веса за время беременности, чем самки из другой группы. Выяснилось, что такие же изменения произошли и в организмах вынашиваемых детёнышей.