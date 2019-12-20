https://static.news.ru/photo/c601f90c-24c7-11ea-863f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) в Новосибирске начали клинические испытания на людях медицинского препарата для экстренного лечения клещевого энцефалита.

Об этом сообщает издание Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири». На первом этапе испытаний здоровым добровольцам введут препарат, чтобы убедиться в отсутствии токсических и аллергических реакций. Если на этой стадии не будет выявлено проблем, то на следующем этапе лекарство применят к больным людям, которых надо экстренно спасать от клещевого энцефалита.

В настоящий момент единственным средством защиты от клещевого энцефалита является введение иммуноглобулина, однако препарат может вызвать побочные реакции и вводится в относительно большой дозировке.

Препарат от новосибирских учёных, получивший рабочее название «Энцемаб», ранее уже прошёл испытания на животных, не вызвав у них токсических и аллергических реакций.

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