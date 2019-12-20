Учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) в Новосибирске начали клинические испытания на людях медицинского препарата для экстренного лечения клещевого энцефалита.
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В настоящий момент единственным средством защиты от клещевого энцефалита является введение иммуноглобулина, однако препарат может вызвать побочные реакции и вводится в относительно большой дозировке.
Препарат от новосибирских учёных, получивший рабочее название «Энцемаб», ранее уже прошёл испытания на животных, не вызвав у них токсических и аллергических реакций.
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