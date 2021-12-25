Учёные узнали о способности COVID-19 месяцами сохраняться в организме

Учёные узнали о способности COVID-19 месяцами сохраняться в организмеУчёные США: коронавирус способен сохраняться в организме более семи месяцев
Коронавирус способен распространяться по всему организму человека и сохраняться там на протяжении нескольких месяцев. Такие данные получили в ходе исследования специалисты Национальных институтов здоровья США. Результаты публикует журнал Nature.
Согласно
Выяснилось, что вирус широко распространяется по телу человека. даже если COVID-19 протекает в бессимптомной или лёгкой форме. Он начинает размножаться в тканях за пределами дыхательной системы уже на начальных стадиях заражения.
Мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических локаций, включая участки мозга, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов, — отмечено в исследовании.
При этом воспаления за пределами лёгких практически не наблюдалось подчеркнули специалисты.
В настоящее время исследование находится на стадии рецензирования.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о том, что пожилые люди с хроническими заболеваниями, которые несколькими месяцами ранее перенеси коронавирус, могут пережить инфаркт или инсульт.