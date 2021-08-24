Учёные установили точную дату происхождения четвероногих

Учёные из Гарварда установили точную дату появления на Земле первых четвероногих существ. Ответ на один из важнейших вопросов эволюции специалисты получили благодаря байесовскому методу исследования и данным, полученным вследствие раскопок, пишет «МИР 24».

Считается, что первые четвероногие развились из рыб примерно 400-360 млн лет назад между средним и поздним девоном. Как показал новый анализ данных, точная дата их появления — 390 млн лет назад. При этом первая известная окаменелость моложе этого возраста на 15 млн лет.

По словам авторов исследования, вначале существовало очень ограниченное количество видов четвероногих. Лишь спустя десятки миллионов лет они начали разделяться на различные семейства, каждое из которых пошло по своему пути развития.

Первые четвероногие были хорошо приспособлены к жизни в воде. После того, как они выбрались на сушу, начали быстро эволюционировать: у животных поменялись черепа и челюсти, они научились кусать добычу. Такой темп эволюции сохранялся на протяжении 30 млн лет.

Эволюция конечностей для жизни на суше тоже была важна, но она произошла на более поздней стадии, когда животные уже освоились на Земле, — отметили учёные.

Ранее австралийские учёные нашли споры самых древних наземных растений. Возраст находки специалисты оценили в 480 млн лет.