Учёные создали вакцину, способную победить три вида рака

https://static.news.ru/photo/70528c98-9e01-11ea-960e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские учёные создали вакцину, оказавшуюся эффективной против трёх видов рака: лимфомы, меланомы и рака молочной железы. Вакцина уже прошла пробное испытание на моделях опухолей.

Препарат создан на основе самовосстанавливающихся микрокапсул полимолочной кислоты. Учёные Института технологии Академии наук и раньше разрабатывали противораковые вакцины, но их не устраивала сложность в подготовке и необходимость частого применения, пишет журнал Science Advances.

Полимолочная кислота активирует иммунную систему организма, который начинает вырабатывать антигены и этим препятствует развитию клеток. Вещество помещают в микрокапсулу с функцией восстановления. В процессе растворения капсулы интернализация антигена последовательно усиливается благодаря его постепенному и длительному высвобождению.

Тестирование вакцины показало, что эта методика эффективно борется с опухолью, помогая отторгать раковые клетки, препятствует образованию метастазов, предохраняет от послеоперационного рецидива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для усиления сопротивляемости иммунитета необходимо включить в рацион пищу, которая содержит омега-3 жирные кислоты. К такому выводу пришли американские учёные из Медицинского центра Университета Небраски.