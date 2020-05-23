Учёные создали вакцину, способную победить три вида рака

Китайские учёные создали вакцину, оказавшуюся эффективной против трёх видов рака: лимфомы, меланомы и рака молочной железы. Вакцина уже прошла пробное испытание на моделях опухолей.
Препарат создан на основе самовосстанавливающихся микрокапсул полимолочной кислоты. Учёные Института технологии Академии наук и раньше разрабатывали противораковые вакцины, но их не устраивала сложность в подготовке и необходимость частого применения,
Полимолочная кислота активирует иммунную систему организма, который начинает вырабатывать антигены и этим препятствует развитию клеток. Вещество помещают в микрокапсулу с функцией восстановления. В процессе растворения капсулы интернализация антигена последовательно усиливается благодаря его постепенному и длительному высвобождению.
Тестирование вакцины показало, что эта методика эффективно борется с опухолью, помогая отторгать раковые клетки, препятствует образованию метастазов, предохраняет от послеоперационного рецидива.
Ранее NEWS.ru сообщал, что для усиления сопротивляемости иммунитета необходимо включить в рацион пищу, которая содержит омега-3 жирные кислоты. К такому выводу пришли американские учёные из Медицинского центра Университета Небраски.
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