Учёные: секрет долголетия хранился в японских туалетах

Учёные выяснили, как некоторым людям удаётся прожить больше ста лет. Для этого они изучили микробиомы в кале 160 японцев, средний возраст которых достигал 107 лет. Об этом сообщает журнал Nature.

Согласно исследованию, долгожители менее восприимчивы к возрастным хроническим заболеваниям, что позволяет им легче пережить инфекционные заболевания. Главный фактор — уникальные микробиомы в пищеварительной системе, которые защищают от бактериальных инфекций.

Учёные также заметили, что по сравнению с людьми в возрасте от 85 до 89 лет и от 21 до 55 лет долгожители обладали более высоким уровнем определённых видов бактерий, которые производят вторичные желчные кислоты. Именно они помогают человеку защитить организм от опасных патогенов.

Ранее стало известно, что на повышенный уровень холестерина в организме человека может указывать роговичная дуга глаза. Её появление может быть вызвано жировыми отложениями. При этом дуга не влияет на состояние зрения и не требует лечения как такового.