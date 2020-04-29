Учёные разработали метод обнаружения коронавируса в сточных водах

https://static.news.ru/photo/eb3c9330-8ade-11ea-8999-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные из Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных водах. Он в перспективе поможет создать систему раннего оповещения о заболевании.

Об исследовании сообщается на сайте федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Авторы работы изучили пробы воды, собранные в первую фазу пандемии, в конце февраля, и позже. В итоге следы SARS-CoV-2 выделили во всех собранных образцах, однако в старых пробах концентрацию вируса было сложно измерить из-за его меньшего количества.

Мы были весьма удивлены обнаружить сигнал в сточных водах из Лугано, где на тот момент был зафиксирован лишь один случай, и из Цюриха, где обнаружили лишь шесть случаев, — сказала глава лаборатории химии окружающей среды EPFL Тамар Кон.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3,2 млн, свыше 228 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели.

По последним данным, в Швейцарии диагноз COVID-19 подтверждён у 29,5 тысяч пациентов, 1716 из них скончались.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что в столице на сегодняшний день все случаи ОРВИ связаны с коронавирусной инфекцией. По её словам, особенно опасаться стоит молодым людям, защитные функции организма которых долго позволяют чувствовать себя хорошо, писал NEWS.ru.