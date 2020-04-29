Учёные разработали метод обнаружения коронавируса в сточных водах

Учёные из Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных водах. Он в перспективе поможет создать систему раннего оповещения о заболевании.
Об исследовании
Мы были весьма удивлены обнаружить сигнал в сточных водах из Лугано, где на тот момент был зафиксирован лишь один случай, и из Цюриха, где обнаружили лишь шесть случаев, — сказала глава лаборатории химии окружающей среды EPFL Тамар Кон.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3,2 млн, свыше 228 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели.
По последним данным, в Швейцарии диагноз COVID-19 подтверждён у 29,5 тысяч пациентов, 1716 из них скончались.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что в столице на сегодняшний день все случаи ОРВИ связаны с коронавирусной инфекцией. По её словам, особенно опасаться стоит молодым людям, защитные функции организма которых долго позволяют чувствовать себя хорошо, писал NEWS.ru.
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