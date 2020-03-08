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В одежде курящих людей содержатся вредные элементы, которые не только отравляют воздух, но и вызывают эффект пассивного потребления табачной продукции у окружающих. К такому выводу после проведения эксперимента пришли немецкие учёные.

Местом для исследования был выбран кинотеатр в Городе Майнц. В вентиляции специалисты установили специальное высокочувствительное устройство. Оно фиксировало качество воздуха в залах.

С приходом людей в кинотеатры устройство показывало, что в воздухе наблюдается существенный прирост формальдегида и бензола — вредных элементов, загрязняющих атмосферу при курении.

Учёные сделали вывод, что вредные элементы переносились на одежде посетителей кинотеатра. На сеансах для детей доля веществ в воздухе была значительно меньше.

Исследователи отметили, что вдыхание вредных элементов на протяжении сеанса в кино равно пассивному выкуриванию десяти сигарет. А сохраняться в помещениях остатки табачного дыма могут на протяжении нескольких месяцев.

Учёные не уточнили, к каким именно негативным последствиям для здоровья человека приводит пассивное курение. Однако его вред доказан, сообщает Der Standard.

Как ранее писал NEWS.ru, четвёртым из наиболее опасных факторов риска для россиян является употребление табака. Эта вредная привычка является причиной 15,1% смертей в стране. К таким выводам пришли специалисты из Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково».