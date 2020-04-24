Учёные проанализировали результаты смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/75038fb2-8669-11ea-8969-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянские учёные изучили результаты смертности от коронавируса и пришли к неожиданным данным. Оказалось, что летальность от заболевания составляет 1,29%, среди людей старше 60 лет — 4,25%.

Эти показатели ниже, чем диктует официальная статистика, но это не значит, что угрозы жизни нет. Данные, которые анализировали учёные, были взяты из показателей по Ломбардии, пишет портал medRxiv.

Но при этом исследователи опирались не на статистику смертности, так как она могла быть искажена, а на данные о тестировании на коронавирус. Показатели смертности изучались в 10 населённых пунктах Ломбардии с суммарным населением 50 тыс. человек с 21 февраля по 4 апреля.

Затем эти данные были сравнены с показателями за предыдущие пять лет. Как выяснилось, среди заражённых умер 341 человек, а это в пять раз больше, чем в предыдущие годы. А в начале апреля смертность не отличалась от привычных значений, что говорит об эффективности ограничительных мер.

В изученной местности заражённых оказалось 40%, кое-где этот показатель достигал 80%. Смертность от коронавируса оказалась на порядок выше такого же показателя для гриппа.

Показатели, о которых говорится в исследовании, практические совпадают с летальностью на круизном лайнере Diamond Princess, где заражёнными оказались 712 человек, умерли 13, при этом доля пожилых людей на корабле была выше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти 60,5 тысячи пациентов, инфицированных коронавирусом, справились с инфекцией в Италии. Только за последние сутки число людей, победивших болезнь, выросло в стране на 2922.