Учёные предрекли сокращение населения Земли

https://static.news.ru/photo/f26326a6-c670-11ea-b954-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ken Ross/Xinhua/Global Look Press

Всего через полвека тенденция к увеличению численности населения Земли прекратится, начнётся неуклонный процесс его снижения. Вместе с тем, жить люди станут дольше, хотя хорошего в этом будет немного, считают исследователи из Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Университета Вашингтона в Сиэтле.

При этом их расчёты расходятся с прогнозами Организации объединённых наций (ООН), где считают, что в 2100 году население планеты должно составить около 11 млрд человек.

Согласно исследованию, опубликованному на сайте медицинского научного журнала The Lancet, численность людей на Земле достигнет пика в 9,73 млрд человек в 2064 году. Затем начнётся постепенное снижение, которое, впрочем, будет иметь постоянный характер. Таким образом, в 2100 году на планете будут жить около 8,79 млрд человек — примерно на 2 млрд меньше, чем прогнозируют в ООН.

Сейчас в мире проживает около 7,59 млрд человек, передаёт ТАСС.

Основными катализаторами таких масштабных демографических изменений станут страны Африки, Ближнего Востока и некоторые азиатские государства. Сейчас именно эти регионы мира являются лидерами демографического роста. Там получат более широкое распространение образование — прежде всего, среди женщин — и современные средства контрацепции.

В результате средний уровень рождаемости снизится примерно до 1,7 ребёнка на одну женщину, считают учёные. Этого недостаточно для роста численности населения. Впрочем, в некоторых странах — в той же Африке, на Ближнем Востоке и в Азии — уровень рождаемости всё-таки останется на отметке выше коэффициента 2.

Такие регионы станут источниками мигрантов, за счёт которых Европа и США смогут компенсировать собственные демографические потери. Основными факторами, которые позволят сохранить численность населения на прежних уровнях, по мнению исследователей, станут либерализация миграционного законодательства и меры социальной поддержки работающих женщин.

Что касается средней продолжительности жизни, то к 2100 году практически по всему миру она превысит 74 года, полагают учёные. Однако результатом этого станет «старение» населения и снижение доли трудоспособных граждан. Людей в возрасте от 65 лет и старше к 2100 году будет порядка 2,37 млрд человек, а моложе 20 лет — только 1,7 млрд.

Самые негативные прогнозы в этом отношении — для нынешних демографических лидеров. Так, население Китая к середине XXI века может достигнуть примерно 1,5 млрд человек, однако затем сократится ориентировочно на 48,9% от максимального уровня. В Индии на пике население разрастётся до 1,6 млрд человек, а затем упадет на 38%. Снижение до 50% от максимальных показателей также будет наблюдаться в Италии, Испании, Японии и Таиланде.

Разве что в США сокращение будет относительно небольшим и составит порядка 10% — примерно до 350 млн человек. Это выведет соединённые Штаты в лидеры по количеству населения трудоспособного возраста.

Важный нюанс заключается в оговорке, которую сделали авторы исследования. Они отметили, что используемая ими методология предполагает значительную разницу показателей при различных сценариях развития событий. Приведенные данные относятся к базовому, нейтральному прогнозу. При этом, как часто бывает в подобных научных изысканиях, есть ещё позитивный и негативный варианты. Оптимистичный предполагает, что к 2100 году на Земле будут проживать 13,6 млрд человек — на 2,6 млрд выше прогноза ООН и почти вдвое больше, чем сейчас). Пессимистичный прогноз говорит о сокращении населения до 6,3 млрд человек — меньше нынешнего уровня.

Кроме того, авторы всех трёх вариантов прогноза экстраполируют в будущее известные показатели рождаемости и продолжительности жизни, не учитывая возможное воздействие глобальных форс-мажорных факторов, таких как войны, эпидемии или изменение климата.

Ранее, как писал NEWS.ru, предсказатель будущего из Бразилии Хуселино Нобрего де Лус заявил о том, что к 2043 году население Земли сократится на 80%. По его мнению, причиной массовой гибели людей станет катастрофа, которую спровоцирует человечество.