Учёные Португалии определили состав 1000-летних синих чернил

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Португальским исследователям удалось восстановить рецепт 1000-летних чернил — фолиума, используемых в Средние века.

Пурпурно-синий пигмент — фолиум — использовался наряду с индиго, однако после изобретения книгопечатания и синтетических чернил его рецепт был утрачен. Рецепт его изготовления обнаружили в средневековом документе, написанном на вымершем лузитанском языке, сообщается в журнале Science Advances.

Оказалось, что единственным ингредиентом чернил была маленькая серебристо-зелёная трава Chrozophora tinctoria. Это открытие поможет учёным разработать способы реставрации средневековых произведений искусства, в которых использовался этот краситель.

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