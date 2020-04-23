Учёные определили самые эффективные стратегии в борьбе с COVID-19

Исследователи из американского Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле выбрали четыре наиболее перспективных стратегий лечения коронавируса.
Их выводы основываются на изучении более 1650 статей о COVID-19, перечисленных в базе данных Google Scholar, а также результатов 460 текущих клинических испытаний.
Результаты
Наиболее эффективной стратегией борьбы с COVID-19 учёные считают использование вакцины, нацеленной на S-белок вируса, позволяющий ему связываться с клетками-хозяевами. Также потенциально эффективными они считают современные типы вакцин на основе ДНК/РНК, наночастиц или вирусных переносчиков.
Второй вариант — применение противовирусных препаратов широкого спектра действия, которые имитируют основания в геноме РНК вируса и останавливают процесс копирования. Третий подход — это переливание плазмы от излечившихся пациентов или создание массового производства моноклональных антител с помощью биотехнологий.
Четвёртая стратегия — пассивная иммунизация на основе AAV пока не появится вакцина. Подобная генная терапия, осуществляемая через аденоассоциированный вирус (AAV) обеспечит быструю целенаправленную доставку антител, иммуноадгезинов, противовирусных пептидов и иммуномодуляторов в верхние дыхательные пути, чтобы обеспечить кратковременную защиту.
Ранее вирусолог предположил, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может завершиться до того, как будет разработана вакцина от неё.
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