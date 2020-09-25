Учёные объяснили массовую гибель лесов под Норильском

https://static.news.ru/photo/6b0a0952-ff2f-11ea-b791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из России, Великобритании, Германии, США и Швейцарии завершили исследование годичных колец деревьев в российской Арктике. Как выяснилось, в районе Норильска леса столкнулись с катастрофическими последствиями промышленного загрязнения.

Соответствующее исследование представлено в журнале Ecology Letters.

Так, с помощью компьютерного моделирования учёные обработали весь комплекс параметров природной системы в районе Норильска: ширину годичных колец и их химический состав у живых и погибших деревьев, а также характеристики почв. Как оказалось, ухудшение экологии приводит к замедлению роста деревьев, что влияет на количество углерода, который мог бы быть поглощён в северных лесах.

Мы видим, что деревья возле Норильска начали массово вымирать в 1960-х годах из-за повышения уровня загрязнения, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова руководителя исследования, профессора географического факультета Ульфа Бюнтгена.

По мнению исследователей, неблагоприятная экологическая ситуация вокруг Норильска могла повлиять на рост деревьев в Арктике. Известно, что с 1930-х годов в городе ведётся разработка месторождений никеля, меди и палладия.

Ранее NEWS.ru писал, что Росрыболовство считает, что авария на ТЭЦ в Норильске нанесла водным биологическим ресурсам ущерб, в материальном выражении равный 3,5 млрд рублей, однако главная претензия ведомства не связана с деньгами. Виновники ЧП должны заняться восстановлением запасов рыбы.

Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков после заседания коллегии ведомства. По его словам, восстановление запасов предусмотрено в методике оценки ущерба.