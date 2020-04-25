Учёные обнаружили эффективный способ лечения туберкулёза

https://static.news.ru/photo/bdefb9ce-8797-11ea-874f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irina Kuznetsova/Russian Look

Группа учёных из Великобритании, Австралии и Китая нашла способ сделать противотуберкулёзный препарат этамбутол эффективнее.

Из-за резкого роста резистентности палочки Коха к известным препаратам учёные вновь обратились к синтезированному в 1961 году этамбутолу. Антибиотик первое время имел успех, однако затем был оттеснён на второй план, поскольку не до конца был изучен механизм его воздействия на структуры туберкулёзной палочки.

Медики изучили структуру белка Emb-протеинов, который находится в структурах бактерий и активно разрушается при воздействии этамбутола.

В результате учёным стало понятно, каким образом формируется белок палочки, ответственный за жизненный процесс возбудителя и как быстро его инактивировать. Благодаря полученному материалу исследователи заложили основу для разработки новых групп противотуберкулёзных препаратов, пишет Science.

Ранее заслуженный врач России Елена Малышева предположила, что вакцина от туберкулёза (БЦЖ) повышает иммунную защиту от COVID-19. По её словам, об этом могут говорить результаты исследования смертности от COVID-19 в странах, где БЦЖ применяется и где нет, сообщал NEWS.ru.