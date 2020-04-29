Наука

Учёные назвали причину «повторного заболевания» коронавирусом

10:27, 30 апреля 2020
Фото: Prawet Puengsawangphol/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирусная инфекция нового типа способна оставаться в организме человека даже после «выздоровления», что может быть причиной повторного выявления COVID-19 у человека, успешно прошедшего лечение. К такому выводу пришли сотрудники Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае.

Исследователи изучили случай пациентки, которая во время подготовки к выписке из больницы после лечения от коронавируса внезапно умерла от сердечного приступа. До этого женщина три раза сдала тест, показавший отрицательный результат.

Вскрытие показало, что следы частиц COVID-19 остались в глубоких тканях лёгких женщины, при этом никак не проявляли себя в печени, сердце, кишечнике и костном мозге. Медики подчеркнули, что скрытые штаммы не вызывали каких-либо симптомов.

Так учёные установили, что переболевшие COVID-19 могут по-прежнему нести глубоко в лёгких частицы вирусы, не обнаруживаемые обычными методами тестирования, передаёт South China Morning Post.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус мутировал, приобретя более агрессивные формы по скорости распространения, заявили учёные из Малайзии.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях