Учёные назвали причину «повторного заболевания» коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5bc2076c-8ab6-11ea-86c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prawet Puengsawangphol/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирусная инфекция нового типа способна оставаться в организме человека даже после «выздоровления», что может быть причиной повторного выявления COVID-19 у человека, успешно прошедшего лечение. К такому выводу пришли сотрудники Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае.

Исследователи изучили случай пациентки, которая во время подготовки к выписке из больницы после лечения от коронавируса внезапно умерла от сердечного приступа. До этого женщина три раза сдала тест, показавший отрицательный результат.

Вскрытие показало, что следы частиц COVID-19 остались в глубоких тканях лёгких женщины, при этом никак не проявляли себя в печени, сердце, кишечнике и костном мозге. Медики подчеркнули, что скрытые штаммы не вызывали каких-либо симптомов.

Так учёные установили, что переболевшие COVID-19 могут по-прежнему нести глубоко в лёгких частицы вирусы, не обнаруживаемые обычными методами тестирования, передаёт South China Morning Post.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус мутировал, приобретя более агрессивные формы по скорости распространения, заявили учёные из Малайзии.