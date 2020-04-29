Учёные назвали аномалией озоновую дыру над Арктикой

https://static.news.ru/photo/225778cc-8a43-11ea-acc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NORAD/Global Look Press

Ведущий научный сотрудник НИИ (ААНИИ) Алексей Екайкин назвал аномалией озоновую дыру, которая появилась над Арктикой в марте. По его словам, такие случаи встречаются довольно редко.

Озоновые дыры над Арктикой — явление редкое, ведь, чтобы дыра сформировалась, необходимы определенные условия. Нужно, чтобы образовался полярный вихрь, чтобы там была очень низкая температура порядка – 80 °C и полярные стратосферные облака, они же перламутровые. Над Арктикой такие условия редко формируются, — отметил Екайкин.

На сегодняшний день в мире наблюдается положительная тенденция по восстановлению озонового слоя. Площадь дыр над Антарктидой значительно сократилась, сообщает научный журнал N+1. Монреальский протокол по веществам, которые разрушают озоновый слой, подписали 16 сентября 1987. Он был ратифицирован 190 странами.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные из NASA сообщили об истощении озонового слоя над Арктикой.