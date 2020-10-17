Учёные научились выявлять коронавирус при помощи глюкометров

https://static.news.ru/photo/3ae5a5ce-1195-11eb-87f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать для диагностики COVID-19 обычные глюкометры.

Отмечается, что в ходе клинических испытаний метода глюкометр выявлял инфекцию в слюне пациента в течение одного часа со 100% чувствительностью и отличал инфицированные образцы от нецелевых антигенов со 100% специфичностью, пишут «Известия».

Глюкометры было решено использовать, так как они считаются самым распространённым в мире диагностическим инструментом, просты в использовании, а многие из них могут подключаться к смартфонам, что даёт возможность интегрировать их с мобильными приложениями для отслеживания контактов поставщиками медицинских услуг и электронными медицинскими базами.

Метод заключается в том, что глюкометр определяет такой уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией белка вируса в слюне человека. У здоровых людей этот уровень нулевой. Для того чтобы сделать прибор чувствительным к патогену, в США разработан молекулярный комплекс, состоящий из специфичного аптамера (молекулы, пространственно комплементарной к мишени, — например гликопротеину шипа коронавируса), способного связывать вирусный белок, который соединен с магнитной частицей. Этот же аптамер соединяется с другой молекулой, включающей фермент инвертазу (вещество, которое может преобразовывать обычный «бытовой» сахар в глюкозу).

Полученный раствор в дальнейшем помещается на тест-полоску аппарата на которую нанесена сукралоза (вещество, из которого состоит сахар). Если пациент болен, глюкометр покажет уровень глюкозы, который напрямую равен концентрации вирусного белка.

Чтобы пройти такой тест, пациенту надо будет сдать пробу слюны с ватной палочки, пояснила ведущий научный сотрудник ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина.

На молекулярном уровне антиген — например, S-белок на поверхности вируса — выявляется молекулярным биораспознаванием. Тесты на основе биочипов с использованием такого принципа очень перспективны, — отметила специалист.

Зимина также руководит в ЛЭТИ работой по созданию пептидных биочипов для определения коронавируса в слюне. Однако идея применения для этих целей глюкометры впервые озвучена учёными из США.

Как писал NEWS.ru ранее, возможное направление мутаций COVID-19, в результате которых он может приобрести более смертельные формы, обсуждается учёными. Они считают, что нужно внимательно следить за проникновением коронавируса в популяции разных видов животных.