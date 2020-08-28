Учёные нашли способ омолаживать органы для пересадки от пожилых доноров

https://static.news.ru/photo/4a1bdd36-eaa0-11ea-b307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты бостонского госпиталя Brigham & Women’s заявили, что органы пожилых доноров, которые не подходят для пересадки, можно омолодить. Для этого медики предложили использовать медицинские препараты, предназначенные для удаления повреждённых или выработавших свой ресурс клеток.

Благодаря такому подходу можно значительно увеличить количество органов, которые необходимы пациентам с различными тяжёлыми недугами, пишет Daily Mail.

До сих пор эта проблема остаётся актуальной, так как врачи нередко отказываются от донорских органов, которые можно получить от умерших пожилых пациентов, даже если те завещали отдать их для пересадки. Объяснение простое: клетки органов старые, велик риск отторжения, да и без него такие почки, сердце, печень долго не прослужат.

Только в США, согласно данным национального трансплантационного фонда, в очереди на пересадку внутренних органов числится около 114 тысяч человек. При этом каждый день порядка 20 пациентов — или 7,3 тысячи человек в год — умирают, так и не дождавшихся своей очереди.

Предложенная специалистами технология омоложения органов поможет решить эту проблему. Особенно актуально это на фоне всеобщего старения населения планеты: с годами по всему миру проблема нехватки донорских органов будет только усиливаться. Даже выращивание органов «с нуля» из стволовых клеток пока не может закрыть такую потребность.

Применение антивозрастных препаратов позволит омолаживать донорские органы. После этого их можно будет успешно использовать для пересадки, уверены учёные.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, шведские исследователи провели эксперимент по «обмену телами», который показал, что на самоощущения в большей степени влияет физическое восприятие себя, нежели детский опыт и информация, полученная при взаимодействии с другими людьми.