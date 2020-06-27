Учёные нашли способ бороться с раком при помощи ультразвука

https://static.news.ru/photo/0092a770-b8f1-11ea-9cf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/globalLookPress

Группа учёных из Тель-Авивского университета нашли способ уничтожать раковые клетки с помощью ультразвука.

Неинвазивная техника заключается в том, что в организм доставляются микропузырьки, которые нацелены на опухоль. Затем с помощью низкочастотного ультразвука (250 кГц) пузырьки взрываются и оставляют после себя дыры в раковых клетках, обеспечивая доставку генов иммунотерапии.

Микропузырьки — это микроскопические пузырьки, наполненные газом, диаметр которых составляет одну десятую от кровеносного сосуда, — привели слова главы исследовательской группы Тали Иловича в издании ScienceDaily.

Исследование проводилось в течение двух лет на лабораторных мышах, у которых был рак молочной железы. Исследователи заметили, что микропузырьки расширяются и сужаются от ультразвука. Однако они не взрывались.

Мы обнаружили, что при использовании более низких частот, чем те, которые применялись ранее, микропузырьки могут значительно расширяться, пока они не взорвутся. Так мы поняли, что это открытие можно использовать в качестве платформы для лечения рака, и начали вводить микропузырьки непосредственно в опухоли, — пояснил глава исследования.

Уточняется, что сам по себе ген иммунотерапии не может проникнуть в раковые клетки, а техника с использованием микропузырьков и ультразвука показала хорошие результаты.

Целевое лечение, которое является безопасным и экономически эффективным, смогло уничтожить большую часть опухоли. Однако этого недостаточно, чтобы предотвратить распространение оставшихся раковых клеток, нам было необходимо уничтожить все опухолевые клетки. Вот почему мы ввели ген иммунотерапии вместе с микропузырьками, который действует как троянский конь, и дал сигнал иммунной системе атаковать раковые клетки, — пояснил Тали Илович.

Он отметил, что взрыв микропузырьков уничтожает примерно 80% раковых клеток, а введённый ген добивает оставшиеся 20%.

Большинство раковых клеток было уничтожено взрывом, а оставшиеся клетки потреблял ген иммунотерапии через отверстия, которые были созданы в их мембранах, — поделился результатами учёный.

В будущем исследователи хотят попробовать эту технологию для лечения опухолей головного мозга, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Как писал NEWS.ru ранее, австралийские учёные уже предложили лечить пациентов с болезнью Альцгеймера при помощи ультразвука. Они полагают, что сфокусированные ультразвуковые волны могут доставлять лекарственные вещества непосредственно к поражённым тканям головного мозга. Эффективность данной методики уже была проверена в опытах на мышах.