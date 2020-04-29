Учёные нашли под Оренбургом остатки червя-трубочника возрастом 250 млн лет

https://static.news.ru/photo/2ef12cf2-8a04-11ea-8ec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov /Global Look Press

Палеонтологи из России и Эстонии обнаружили в местонахождении Петропавловка под Оренбургом окаменелые остатки червя-олигохеты. Он жил 248 млн лет назад.

Учёные увидели отпечаток, который напоминал им мелкого червячка трубочника, которым аквариумисты кормят рыбок. Но отпечаток имел сегментацию и признаки, несвойственные трубочникам: валики в тех местах, где у червя должны находиться ряды щетинок, а также головную лопасть и вдавленные области, где у трубочников находятся половые органы.

Как сообщает пресс-служба Палеонтологического института имени Борисяка Российской академии наук, олигохеты произошли от древней группы червей полихет, которые появились в начале кембрийского периода примерно 540 млн лет назад.

До настоящего времени самые старые остатки олигохеты имели возраст 145 млн лет, но учёным удалось найти остатки, которые на 100 млн лет древнее.

NEWS.ru писал, что британские специалисты установили, почему молодым червям выгодна смерть старших собратьев.