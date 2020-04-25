Учёные нашли иммунитет к коронавирусу у трети пациентов

https://static.news.ru/photo/aa683f46-869a-11ea-b756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкие учёные нашли иммунитет к коронавирусу у людей, которые хоть раз переболели инфекцией, и у людей, никогда не заражавшихся. Число последних составило треть от всех пациентов, хотя они никогда не контактировали с заболевшими.

Группа исследователей изучала Т-лимфоциты, которые являются основой иммунитета к вирусу. При этом исследовались клетки вылечившихся и никогда не заражавшихся людей, сообщает телерадиокомпания NDR.

У трети пациентов, никогда не болевших коронавирусом, организм распознавал COVID-19. Вирусологи предположили, что иммунитет у таких людей возник потому, что раньше они уже переносили различные вирусные заболевания.

Но пока это только гипотеза, которая не может свидетельствовать о том, что у трети населения есть иммунитет к коронавирусу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.