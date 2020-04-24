Учёные нашли документы, подтверждающие гибель человека от метеорита

https://static.news.ru/photo/7e2890d8-8646-11ea-a340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Jiansong/Xinhua/Global Look Press

Группа учёных из Турции и США нашла первое в истории документальное подтверждение гибели человека от метеорита.

О находке сообщает журнал Meteoritics & Planetary Science. Учёные изучили документы, хранящиеся в управлении государственных архивов при президенте Турции, и нашли запись на староосманском языке об инциденте, произошедшем 22 августа 1888 года в Сулеймании (территория современного Ирака).

Архивная запись рассказывает о метеорите, который вошёл в атмосферу и при падении убил одного человека и серьёзно ранил другого. В документе также упоминается о «дожде из камней», повредившем посевы, — очевидно, речь идёт об осколках метеорита.

Исследователи полагают, что в той или иной точке Земли можно найти и другие записи о пострадавших от метеорита. Однако они могут быть написаны на редких языках, а потому остаются незамеченными. Пока же найденный в Турции документ является единственным документальным свидетельством гибели человека от метеорита.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что учёные составили самую реалистичную модель уничтожения астероида на подлёте к Земле. Это поможет выработать способы защиты планеты в случае возникновения реальной угрозы столкновения с космическим телом.