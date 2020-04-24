Учёные нашли документы, подтверждающие гибель человека от метеорита

Группа учёных из Турции и США нашла первое в истории документальное подтверждение гибели человека от метеорита.
О находке
Архивная запись рассказывает о метеорите, который вошёл в атмосферу и при падении убил одного человека и серьёзно ранил другого. В документе также упоминается о «дожде из камней», повредившем посевы, — очевидно, речь идёт об осколках метеорита.
Исследователи полагают, что в той или иной точке Земли можно найти и другие записи о пострадавших от метеорита. Однако они могут быть написаны на редких языках, а потому остаются незамеченными. Пока же найденный в Турции документ является единственным документальным свидетельством гибели человека от метеорита.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что учёные составили самую реалистичную модель уничтожения астероида на подлёте к Земле. Это поможет выработать способы защиты планеты в случае возникновения реальной угрозы столкновения с космическим телом.
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