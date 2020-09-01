Учёные из США: до 90% заражённых COVID-19 на самом деле здоровы

https://static.news.ru/photo/a6eaf7e4-ec86-11ea-812c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До 90% заболевших коронавирусной инфекцией не несут опасности для окружающих, поскольку на самом деле ничем не болеют. Об этом заявили специалисты в области общественного здравоохранения США после проведения многоэтапного эксперимента в трёх штатах.

Медики считают, что стандартные тесты на коронавирусную инфекцию показывают положительный результат, даже если в организме человека находится незначительное количество вируса. Исходя из этого большинство заболевших СOVID-19 могут быть безопасными для окружающих, поскольку не смогут заразить других.

Как пишут журналисты The New York Times, исследователи подчёркивают , что для выявления настоящих контагиозных больных необходимо увеличить использование экспресс-тестов.

ПЦР-тесты, которые наиболее широко используются для выявления коронавируса, дают односложный ответ о том инфицирован человек или нет. Но этого, по мнению ученых, недостаточно.

В работе с COVID-больными у нас есть только один показатель — либо "плюс", либо "минус". Этот же показатель мы используем при диагностировании, во время осуществления каких-то мер в системе здравоохранения, во время принятия политических решений. Но этого инструмента "да / нет" недостаточно, — заявил профессор из Гарварда Майкл Мина.

По его словам, важно определить «степень заразности» пациента. Учёный напомнил, что в основе ПЦР-тестирования лежит циклическое увеличение генетического материала вируса. Чем больше вирусной нагрузки в образце, тем меньше циклов требуется, тем больше вероятность заразности человека. Специалист подчёркивает, что пациент может быть признан носителем коронавируса, даже если у него обнаружены незначительные следы вируса.

Учёные считают, что необходимо уменьшить количество циклов, по которым определяется инфицирование человека. Сейчас установленным пределом являются 40 циклов. Американские специалисты уверены, что число циклов нужно сократить до 30–35, а также обращать внимание, на каком цикле обнаружен вирус, поскольку может оказаться, что тест показал наличие неопасных фрагментов.

Исследования в Нью-Йорке, Неваде и Массачусетсе с подсчётом «циклов удвоения» показали, что 90% инфицированных пациентов на самом деле не являлись носителями вируса. Журналисты считают, что если применить данные результаты на всю страну, то число заражённых будет в десять раз меньше.

NEWS.ru писал, что медики в США подтвердили первый повторный случай заражения коронавирусом. COVID-19 вновь был выявлен у 25-летнего жителя города Рино. Всего в мире на этой неделе было зарегистрировано три таких случая: один в Гонконге, два в Европе.