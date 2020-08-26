Учёные доказали способность бактерий выживать в открытом космосе

https://static.news.ru/photo/860e38c4-e795-11ea-bb38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos via globallookpress.com/Global Look Press

Эксперимент японских учёных, проводившийся в течение трёх лет на борту Международной космической станции, показал, что колонии бактерий могут выживать и перемещаться в условиях открытого космоса.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology. Специалисты Токийского университета несколько лет назад обнаружили, что на высоте 12 км над поверхностью Земли, несмотря на солнечную радиацию, существуют бактерии Deinococcus. Учёные решили выяснить, могут ли деинококки — один из самых устойчивых к радиационному излучению организмов — пережить попадание в открытый космос.

Практическая часть исследования проходила с 2015 по 2018 год. Высушенные скопления (агрегаты) бактерий поместили на внешние панели японского экспериментального модуля «Кибо» на МКС. Воздействию космической среды подвергались образцы разной толщины.

Через три года после начала эксперимента обнаружилось, что часть бактерий в агрегатах толще 0,5 мм выжила. Микроорганизмы на поверхности скопления погибли, но они создали защитный слой для находящихся под ними бактерий, обеспечив выживание колонии. Учёные посчитали, что агрегат толщиной более 0,5 мм может прожить на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет. Этого вполне достаточно для путешествия между планетами Солнечной системы. Также рассчитано, что крупная колония бактерий может до восьми лет выживать в космосе без контакта с поверхностью.

Результат эксперимента оказался серьёзным аргументом в пользу гипотезы панспермии, предполагающей перенос жизни с одних планет на другие вместе с астероидами и кометами. Руководитель исследования профессор Акихико Ямагиши отметил, что если панспермия возможна, то жизнь во вселенной должна встречаться гораздо чаще, чем до сих пор считалось в научных кругах.

Работа японских биологов — самое уверенное доказательство выживаемости бактерий в космосе на сегодняшний день. Предыдущие опыты показали, что микроорганизмы могут перенести межпланетное путешествие на поверхности каменных тел с защитой с одной стороны, что подтверждает гипотезу литопанспермии. Сейчас же учёные доказали возможность самостоятельного существования агрегатов бактерий в космическом пространстве, авторы в связи с этим ввели понятие «массапанспермия».

Биологи подчёркивают, что изучили только пребывание бактерий в космосе, не рассматривая условия отрыва от одной планеты и приземления на другую, что требует отдельных исследований.

Как писал NEWS.ru, американские учёные намерены задействовать в космических исследованиях грибы, собранные в чернобыльской зоне отчуждения.