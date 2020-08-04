Учёная напомнила о полезном свойстве горьких огурцов

https://static.news.ru/photo/cd6cea50-d6ef-11ea-afc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Химические вещества, придающие огурцам горечь, кукурбитацины, обладают целым набором лечебных свойств. Они повышают иммунитет и нейтрализуют свободные радикалы, вызывающие онкозаболевания. Об этом NEWS.ru рассказала завлабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля ФИЦ ИЦИГ СО РАН Татьяна Штайнерт.

Они относятся к группе биологически активных веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы и обеспечивают профилактику онкологических заболеваний, а также повышают иммунитет, укрепляют кровеносные сосуды, — сообщила NEWS.ru Штайнерт.

Она уточнила, что горькие огурцы из-за своих полезных свойств особенно ценятся в Китае, там даже существуют особые блюда с ними. Россияне же в основном не признают огурцы с непривычным вкусом, хотя при засолке или иной термической обработке кукурбитацины разрушаются.

Как писал NEWS.ru, китайский блогер поделился своим впечатлением о российских солёных огурцах. По его мнению, огурцы — гордость россиян, без них не обходится ни одно застолье. Автор считает, что благодаря засолке они не только изумительно вкусные и освежающие, но и питательные вещества в них намного лучше усваиваются организмом.