https://static.news.ru/photo/d8b0a30a-c978-11e9-b692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Сибирского НИИ растениеводства и селекции (филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН) города Новосибирска вывели помидоры с острым вкусом. Томат назвали «Памяти Губко» в честь выдающегося селекционера Валентины Губко.



Он имеет лёгкую, я бы сказала, пикантную «остринку», ощущение, словно его чуть-чуть поперчили, — об этом News.ru рассказала заведующий лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля СибНИИРС, к. с.-х. н. Татьяна Штайнерт.



Эксперты отмечают, «Памяти Губко» — это сорт универсального использования: первые, более крупные плоды

хорошо подойдут для салата, а следующие, помельче — для засолки.

Также селекционеры СибНИИРС вывели сорт базилика «Яшка-цыган». Такое название он получил за густо-фиолетовый цвет листьев. Базилик имеет отчётливое послевкусие душистого горошка. Культура не требует много места на приусадебном участке: по данным селекционеров, с одного квадратного метра, засеянного базиликом «Яшка-цыган», можно собрать до двух килограмм зелёной массы.