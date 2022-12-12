Ученые в США совершили прорыв в получении экологически чистой энергии FT: американские ученые достигли прорыва в получении энергии термоядерного синтеза

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Американские ученые приблизились к получению полностью экологически чистой энергии. Они впервые в мире смогли добиться чистого прироста энергии в реакции термоядерного синтеза с инерционным удержанием. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Эксперимент был проведен в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии с небольшой гранулой водородной плазмы и самым большим в мире лазером.

По данным издания, в ходе эксперимента удалось воспроизвести процесс ядерного синтеза — такой же, что происходит на Солнце — и получить порядка 2,5 мегаджоуля энергии. Это на 120% больше использованной при эксперименте лазерной энергии — 2,1 мегаджоуля. По словам собеседников издания, энергии получилось больше, чем планировалось перед началом эксперимента, это привело к повреждению диагностического оборудования и усложнило анализ результатов.

Несмотря на это, достижение уже широко обсуждается в научной среде. По мнению специалистов, если результаты эксперимента подтвердятся, человечество станет свидетелем исторического момента.

Реакция термоядерного синтеза считается экологически чистой, она не оставляет углеродного следа, не производит ядерных отходов, а небольшой объем водородного топлива в теории позволит питать дом на протяжении сотен лет.

В Министерстве энергетики США уже анонсировали заявление о «крупном научном прорыве», которое должны сделать 13 декабря министр Дженнифер Гранхолм и заместитель министра по ядерной безопасности Джилл Хруби.



В ноябре глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает на развитие технологии термоядерного синтеза в долгосрочной перспективе, то есть через 50 и более лет. Он отметил, что в ближайшие 10–15 лет ставка будет сделана на малую атомную генерацию, а до середины 2050-х годов будет решаться вопрос о переходе к двухкомпонентной атомной энергетике.