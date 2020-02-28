https://static.news.ru/photo/80a73656-5a23-11ea-a1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Канадские специалисты из Университета Макгилла в Монреале создали систему искусственной поджелудочной железы. Она должна помочь людям, страдающим диабетом первого типа.

Искусственный орган может устранять высокие и низкие уровни глюкозы. Они снижают качество жизни, а также могут приводить к долгосрочным осложнениями здоровья. Всего над созданием аппарата работали 45 привлечённых сотрудников и 12 штатных исследователей. Орган обладает уникальной характеристикой — он может доставлять гормон прамлинтид. Вместе с инсулином этот гормон улучшает показатель времени, в течение которого уровень глюкозы в крови человека остаётся в приделах целевого диапазона.

Улучшая контроль глюкозы, мы можем значительно улучшить качество жизни пациентов, — заявил один из авторов исследования доктор Хайдар.

По его словам, пациенты очень интересуются второй версией этой технологии, сообщает Diabetes Care

Мы работаем, чтобы оказать влияние, выходящее далеко за пределы нашей лаборатории. Я чувствую оптимизм по поводу того, что ждёт впереди наших пациентов, — подчеркнул мужчина.

NEWS.ru сообщал, что американские учёные смогли вылечить диабет у мышей стволовыми клетками. Грызуны выздоровели через две недели после лечения от тяжёлой формы заболевания.