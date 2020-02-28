Канадские специалисты из Университета Макгилла в Монреале создали систему искусственной поджелудочной железы. Она должна помочь людям, страдающим диабетом первого типа.
Искусственный орган может устранять высокие и низкие уровни глюкозы. Они снижают качество жизни, а также могут приводить к долгосрочным осложнениями здоровья. Всего над созданием аппарата работали 45 привлечённых сотрудников и 12 штатных исследователей. Орган обладает уникальной характеристикой — он может доставлять гормон прамлинтид. Вместе с инсулином этот гормон улучшает показатель времени, в течение которого уровень глюкозы в крови человека остаётся в приделах целевого диапазона.
Улучшая контроль глюкозы, мы можем значительно улучшить качество жизни пациентов, — заявил один из авторов исследования доктор Хайдар.
По его словам, пациенты очень интересуются второй версией этой технологии,
Мы работаем, чтобы оказать влияние, выходящее далеко за пределы нашей лаборатории. Я чувствую оптимизм по поводу того, что ждёт впереди наших пациентов, — подчеркнул мужчина.
NEWS.ru сообщал, что американские учёные смогли вылечить диабет у мышей стволовыми клетками. Грызуны выздоровели через две недели после лечения от тяжёлой формы заболевания.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен