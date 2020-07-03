Учёные изучат риски строительства Польшей канала через Балтийскую косу

Сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН намерены оценить последствия строительства Польшей канала через Балтийскую косу.
Сотрудники института совместно с представителями МГУ им. М. В. Ломоносова в ходе экспедиции в Балтийское море с 25 июня по 4 июля собрали данные о геологическом строении и генезисе реликтовых форм рельефа дна, а также объектах подводного культурного наследия и структуре донных осадков.
Учёные привезли пробы воды и кернов донных осадков, провели геофизические работы. Анализ их данных позволит изучить фоновое состояние дна для последующей оценки экологического воздействия при строительстве искусственного канала. Об этом ТАСС
Польша подписала договор на строительство канала через Балтийскую косу в октябре 2019 года. Новый канал протяжённостью 1,3 км и глубиной 5 м соединит Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом. Строительство канала длиной 1,3 км обеспечит свободный проход польских судов в Балтийское море, минуя российские территориальные воды и пролив у города Балтийска в Калининградской области. Благодаря ему в морской порт польского Эльблонга смогут заходить корабли длиной до 100 м, шириной до 20 м и осадкой до 4 м.
В марте 2019 года Еврокомиссия приняла решение приостановить работы в Польше по строительству канала. В Брюсселе считают, что Варшава обязана получить разрешение ЕС на строительство канала, который не только пересечёт косу, но и соединит Вислинский и Гданьский заливы.
Ещё в 2018 году, когда власти Польши только сообщили о планах строительства, глава правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что проект морского канала через Балтийскую косу важен для независимости и суверенитета республики. Проект, по мнению политика, должен показать, что «времена, когда россияне диктовали полякам, что им можно, а что нет на польской территории, завершились», писал NEWS.ru.
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