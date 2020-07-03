Учёные изучат риски строительства Польшей канала через Балтийскую косу

https://static.news.ru/photo/e72de3ee-bdc8-11ea-9913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Voskresenskii/Global Look Press

Сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН намерены оценить последствия строительства Польшей канала через Балтийскую косу.

Сотрудники института совместно с представителями МГУ им. М. В. Ломоносова в ходе экспедиции в Балтийское море с 25 июня по 4 июля собрали данные о геологическом строении и генезисе реликтовых форм рельефа дна, а также объектах подводного культурного наследия и структуре донных осадков.

Учёные привезли пробы воды и кернов донных осадков, провели геофизические работы. Анализ их данных позволит изучить фоновое состояние дна для последующей оценки экологического воздействия при строительстве искусственного канала. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба института.

Польша подписала договор на строительство канала через Балтийскую косу в октябре 2019 года. Новый канал протяжённостью 1,3 км и глубиной 5 м соединит Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом. Строительство канала длиной 1,3 км обеспечит свободный проход польских судов в Балтийское море, минуя российские территориальные воды и пролив у города Балтийска в Калининградской области. Благодаря ему в морской порт польского Эльблонга смогут заходить корабли длиной до 100 м, шириной до 20 м и осадкой до 4 м.

В марте 2019 года Еврокомиссия приняла решение приостановить работы в Польше по строительству канала. В Брюсселе считают, что Варшава обязана получить разрешение ЕС на строительство канала, который не только пересечёт косу, но и соединит Вислинский и Гданьский заливы.

Ещё в 2018 году, когда власти Польши только сообщили о планах строительства, глава правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что проект морского канала через Балтийскую косу важен для независимости и суверенитета республики. Проект, по мнению политика, должен показать, что «времена, когда россияне диктовали полякам, что им можно, а что нет на польской территории, завершились», писал NEWS.ru.