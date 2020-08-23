У переболевших COVID-19 пациентов нашли следы коронавируса в сердце

https://static.news.ru/photo/9c1bb534-e55a-11ea-8593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niaid-Rml/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкие врачи обнаружили частицы коронавируса в сердечной мышце у переболевших COVID-19 пациентов. Ранее следы возбудителя находили в сердце только у пациентов с тяжёлым течением COVID.

Случаи из своей практики описывают сотрудники университетского центра Майнца, сообщает журнал «Оксфорд академик». Пациенты (страдающие ожирением молодые мужчины) попали в больницу с диагнозом «миокардит», в анамнезе значилось, что за месяц до госпитализации они перенесли инфекцию верхних дыхательных путей.

Мазок из носоглотки у этих пациентов неоднократно давал отрицательный результат на мРНК SARS-CoV-2, анализы на грипп также были отрицательными. В итоге биопсия сердечной мышцы обнаружила следы SARS-CoV-2.

Особенность наших случаев в том, что с помощью биопсии сердечной мышцы вирус обнаруживается, когда сам COViD-19 уже прошёл или протекает в безвредной форме, — отметил профессор немецкого центра сердечно-сосудистых исследований Филип Венцель.

До этого появились медицинские подтверждения случаев развития острого миокардита при COVID-19 с молниеносным течением: он возникал через 4–9 дней после появления первых симптомов коронавирусной инфекции.

Ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго. Это связано с появлением в крови больных специфических белков TNF, они мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2. Поэтому исследователи считают, что всё это свидетельствует в пользу того, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли можно будет сформировать, писал NEWS.ru.