У переболевших COVID-19 пациентов нашли следы коронавируса в сердце

Немецкие врачи обнаружили частицы коронавируса в сердечной мышце у переболевших COVID-19 пациентов. Ранее следы возбудителя находили в сердце только у пациентов с тяжёлым течением COVID.
Случаи из своей практики описывают сотрудники университетского центра Майнца,
Мазок из носоглотки у этих пациентов неоднократно давал отрицательный результат на мРНК SARS-CoV-2, анализы на грипп также были отрицательными. В итоге биопсия сердечной мышцы обнаружила следы SARS-CoV-2.
Особенность наших случаев в том, что с помощью биопсии сердечной мышцы вирус обнаруживается, когда сам COViD-19 уже прошёл или протекает в безвредной форме, — отметил профессор немецкого центра сердечно-сосудистых исследований Филип Венцель.
До этого появились медицинские подтверждения случаев развития острого миокардита при COVID-19 с молниеносным течением: он возникал через 4–9 дней после появления первых симптомов коронавирусной инфекции.
Ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго. Это связано с появлением в крови больных специфических белков TNF, они мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2. Поэтому исследователи считают, что всё это свидетельствует в пользу того, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли можно будет сформировать, писал NEWS.ru.
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