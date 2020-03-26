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Хантавирус для российских эпидемиологов является знакомым и давно изученным. В стране есть и тесты, и вакцина для его лечения.

Распространяется патоген только на территории определённых стран. Россия занимает второе место в мире по количеству случаев геморрагической лихорадки, вызванной хантавирусом, приводят слова руководителя центра научного направления Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов РАН Евгения Ткаченко «Известия».

Вирус вызывает лихорадку с почечным синдромом, температуру и внутреннее кровотечение.

Передаётся хантавирус от грызунов, но известны случаи заражения и от летучих мышей воздушно-пылевым путём. В первую очередь вирус грозит дачникам, сельским жителям. Но есть и хантавирусы, которые передаются от человека к человеку.

Выздоравливают люди при стационарном лечении. Однако, последствия перенесённого заболевания могут быть очень серьёзными. Может развиться астенический синдром, который продлится целый год. У мужчин иногда наступает временная импотенция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Китая заразился хантавирусом и умер через три часа после госпитализации. Один из пассажиров автобуса, перевозившего работников пищевого предприятия из провинции Юньнань в Шаньдун, почувствовал себя плохо.