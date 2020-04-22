Сингапурские учёные предложили лечить COVID-19 терапией против рака

https://static.news.ru/photo/04f61afc-84af-11ea-918d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи из расположенной в Сингапуре медицинской школы Duke-NUS предложили использовать метод иммунотерапии для лечения инфекционных заболеваний, а не только рака.

Предложенная терапия основана на использовании так называемых вирус-нацеливающих рецепторов, которые встраиваются в Т-лимфоциты пациента и распознают раковые или заражённые клетки. Метод показал эффективность при лечении онкобольных, и сингапурские учёные указали на его потенциал при борьбе с ВИЧ или коронавирусом.

Авторы исследования отметили, что применение иммунотерапии против вирусов не до конца изучено, но указали на успешные испытания терапии против гепатита В.

Наша команда продолжает изучать потенциал иммунотерапии Т-клеток CAR/TCR для борьбы с вирусом, вызывающим COVID-19, и защиты пациентов с его симптомами, — цитирует РИА Новости профессора Антонио Бертолетти.

Как писал NEWS.ru, жертвами коронавируса стали почти 178 тысяч человек. Заражение выявили у 2,57 миллиона пациентов почти во всех странах мира.