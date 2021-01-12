Сейсмолог оценил опасность землетрясений в России

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Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин рассказал, какую угрозу несут землетрясения, подобны тому, которое произошло на границе России с Монголией.

По его словам, подземные толчки не должны вызывать панику.

Землетрясения так устроены, что то густо, то пусто. Часто бывает так, что в короткий промежуток времени происходит сразу несколько сильных землетрясений, — пояснил он.

Учёный подчеркнул, что версии о катаклизме, выдвинутые некоторыми интернет-пользователями, не соответствуют действительности. Он уточнил, что такие явления — результат взаимных перемещений литосферных блоков, которые могут разламываться на более мелкие. По границам небольших блоков также могут происходить землетрясения, передаёт «Звезда».

Как писал NEWS.ru, ранее директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что землетрясение, зафиксированное 12 января в Монголии, было спровоцировано сильными подземными толчками, зафиксированными на Байкале в сентябре 2020 года.

Власти Кызыла и пяти муниципальных образованиях в Туве ввели режим ЧС после землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло 12 января на севере Монголии. При этом до республики докатились только незначительные афтершоки.